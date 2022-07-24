منتخب الكويت يحقق المركز الثالث بالبطولة الاسيوية للشباب لكرة اليد بعد فوزه على نظيره السعودي

حقق منتخب الكويت اليوم الاحد المركز الثالث بالبطولة الاسيوية لمنتخبات الشباب لكرة اليد بعد فوزه على نظيره السعودي بنتيجة (27-21).

وسيطر الكويت على مجريات اللقاء الذي اقيم على صالة خليفة الرياضية في مملكة البحرين حيث ترجم سيطرته بانهاء الشوط الاول متقدما بنتيجة (12-9) قدم خلاله اللاعبون اداء قويا تفوقوا فيه على المنتخب السعودي.

واستمرت سيطرة منتخب الكويت الى الشوط الثاني على الرغم من احتدام التنافس في بعض فترات الشوط اذ حاولت السعودية العودة الى اللقاء لكن دون جدوى الامر الذي جعل الكويت توسع الفارق الى (27-21) في نهاية المباراة.

وحصدت الكويت بهذا الفوز الميدالية البرونزية فيما تتنافس البحرين مع اليابان على الميدالية الذهبية في المباراة النهائية التي ستقام في وقت لاحق من اليوم.

وكانت منتخبات الكويت والبحرين والسعودية واليابان تأهلت الى كأس العالم لشباب كرة اليد (المانيا – اليونان 2023) بعدما وصلت الى نصف نهائي البطولة الاسيوية.