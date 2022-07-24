الرئيس المصري يؤكد أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأوضح المتحدث أن الوزير لافروف أطلع الرئيس السيسي على تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي.

وأضاف أن الرئيس السيسي شدد في هذا السياق على دعم مصر لجميع المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين واستعدادها لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف.

وقال المتحدث إن الوزير لافروف نقل للرئيس السيسي رسالة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حاليا.

وأشار إلى أن الرسالة تضمنت كذلك الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية سعيا لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية (موسكو) من قبل وزراء الخارجية المعنيين.

وثمن الرئيس السيسي في هذا الإطار مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في القطاعات كافة.

وأفاد المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات الثنائية في إطار علاقات التعاون “المتميزة والتاريخية” التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات.