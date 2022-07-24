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مدير جامعة الكويت الجامعة في مجمع الأفنيوز

24 يوليو، 2022
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قام مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي بزيارة جناح جامعة الكويت المقام في مجمع الأفنيوز في إطار الحملة الإرشادية للقبول التي تنظمها الجامعة لإرشاد الطلبة الراغبين بالالتحاق بها في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/2022.

وقد قام مدير الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف الرومي بالاستماع والرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور حول عملية القبول في جامعة الكويت.

جدير بالذكر أن الحملة الإرشادية ستستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 2022/7/27 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، في مجمع الأفنيوز.

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المصدر
بيان صحفي
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24 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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