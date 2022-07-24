الداخلية: فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بدورات الضباط والأفراد من الجنسين

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع شؤون التعليم والتدريب أعلن عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بدورات الضباط والأفراد للجنسين اعتبارا من يوم الأحمد الموافق 2022/07/24 وحتى السبت الموافق 2022/08/06، على أن يتم تقديم طلبات الالتحاق وفقا للنموذج المعد لذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية www.moi.gov.kw.

وأعلنت الإدارة عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبات بالالتحاق بدورة وكيل عريف -شرطي الدفعة (12) للعام الدراسي 2022-2023

كما أعلنت الإدارة عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبات بالالتحاق بدورة رقيب الدفعة (13) للعام الدراسي 2022-2023

كما أعلنت الإدارة عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبات بالالتحاق بدورة وكيل ضابط الدفعة (13) للعام الدراسي 2022-2023

كمان أعلنت الإدارة عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بدورة الطلبة الضباط الدفعة (48) من حملة شهادة الثانوية العامة

كما أعلنت الإدارة عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبات بالالتحاق بدورة الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة (13) من حملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 2022/2023

كما أعلنت الإدارة عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بدورة الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة (31) من حملة الشهادة الجامعية