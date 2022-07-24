بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 8.8 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 8.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 8ر8 نقطة ليبلغ مستوى 84ر7661 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر307 مليون سهم عبر 13885 صفقة نقدية بقيمة 5ر72 مليون دينار (نحو 2ر239 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر30 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5820 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 53ر0 في المئة عبر تداول 185 مليون سهم من خلال 6584 صفقة نقدية بقيمة 8ر20 مليون دينار (نحو 6ر68 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر24 نقطة ليبلغ مستوى 66ر8546 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 29ر0 في المئة عبر تداول 9ر122 مليون سهم في 7301 صفقة بقيمة 6ر51 مليون دينار (نحو 2ر170 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر6 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6110 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1ر0 في المئة عبر تداول 9ر167 مليون سهم من خلال 5236 صفقة نقدية بقيمة 16ر19 مليون دينار (نحو 2ر63 مليون دولار).

وكانت شركات (آبار) و(وربة كبيتل) و(وثاق) و(وطنية م ب) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(أجيليتي) و(استهلاكية) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (عقار) و(استهلاكية) و(تعليمية) و(يوباك) الأكثر انخفاضا.