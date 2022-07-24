السعودية تحذّر يوتيوب بسبب إعلانات “مخالفة للقيم والمبادئ”

أصدرت الهيئة العامة للإعلام وهيئة الاتصالات بالسعودية، بياناً مشتركاً، طالبت فيه إدارة موقع يوتيوب بحذف محتوى “يتعارض مع القيم والمبادئ”.

وذكر البيان أنه “بناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة، تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب”.

بيان مشترك | هيئة الإعلام #المرئي_والمسموع وهيئة الاتصالات @CITC_SA تطلبان من منصة "يوتيوب" إزالة الإعلانات المخالفة.https://t.co/1wFvxmyovZ pic.twitter.com/Iu4EUVwdbo — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) July 23, 2022

وأكد البيان حرص الهيئتين على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي ضوابط المملكة.

وحذرت الهيئتان السعوديتان منصة يوتيوب، من أنها إذا لم تلتزم واستمرت في بثّ المحتوى المخالف، فـ”سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.