يوتيوب

السعودية تحذّر يوتيوب بسبب إعلانات “مخالفة للقيم والمبادئ”

24 يوليو، 2022
0 27 أقل من دقيقة

أصدرت الهيئة العامة للإعلام وهيئة الاتصالات بالسعودية، بياناً مشتركاً، طالبت فيه إدارة موقع يوتيوب بحذف محتوى “يتعارض مع القيم والمبادئ”.

وذكر البيان أنه “بناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة، تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب”.

وأكد البيان حرص الهيئتين على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي ضوابط المملكة.

وحذرت الهيئتان السعوديتان منصة يوتيوب، من أنها إذا لم تلتزم واستمرت في بثّ المحتوى المخالف، فـ”سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر
TRT عربي
الوسوم
24 يوليو، 2022
0 27 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الصين تطلق الوحدة الثانية لإكمال محطتها الفضائية

24 يوليو، 2022

“واتساب” يطلق خدمة نقل سجلات المحادثات بين الهواتف التي تعمل بنظامي “أندرويد” و”أي أو أس”

23 يوليو، 2022

نفوق عميد حيوانات الباندا الموجودة بالأسر آن آن في حديقة بهونغ كونغ

21 يوليو، 2022

تعطل خدمات “غوغل” و”أوراكل” في لندن بسبب موجة الحر القياسية

20 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى