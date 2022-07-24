معهد دسمان للسكري ينال اعتماد فيدرالية السكر الدولية مركزا للتميز بمجال الأبحاث والرعاية الطبية

أعلن المدير العام لمعهد دسمان للسكري الدكتور قيس الدويري اعتماد (فيدرالية السكر الدولية) المعهد مركزا للتميز في معالجة مرض السكري لدوره البارز في مجال الأبحاث والرعاية الطبية وتوعية المرضى.

وقال الدويري في تصريح صحفي اليوم الأحد إن هذا الاعتماد من شأنه المساهمة في تعزيز دور المعهد إقليميا ودوليا خصوصا أنه سيكون جزءا من شبكة تعاونية دولية للتنسيق والإعداد لبذل المزيد من الجهود في مجال التوعية حول مرض السكري وتمكين المرضى من التحكم به.

وأوضح أن هذا الاعتماد يضاف إلى رصيد المعهد الزاخر بالإنجازات الأخرى منها الاعتماد الذي حصل عليه مختبر المعهد من كلية أمراض الباثولوجيا الأمريكية واعتماد هيئة الاعتماد الكندي بالمستوى الماسي.

وذكر أن معهد دسمان للسكري هو المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط المرخص لعقد برنامج (دافني) للسكري ولدى المعهد مركز تدريب للمهارات الطبية معتمد من الجمعية الأمريكية للقلب يقدم العديد من الدورات الطبية المعتمدة.

ولفت إلى أن معهد دسمان للسكري الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يقدم العديد من الدورات التعليمية المميزة لمختلف الفئات العمرية منهم المصابون بمرض السكري كذلك العديد من البرامج المتخصصة.

وبين الدويري أن المعهد يعقد باستمرار برامج تدريب متقدمة لتدريب اخصائيي التغذية والممرضات واخصائيي القدمين وغيرهم من المهنيين العاملين في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتلبية احتياجاتها.

وأشار إلى أن المعهد على أتم الاستعداد لتقديم كل ما يساهم في تحسين معايير وجودة رعاية المرضى. يذكر أن فيدرالية السكر الدولية ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل تضم أكثر من 200 جمعية لمرضى السكر موزعة على أكثر من 160 بلدا تعمل على تحسين وضع حياة المرضى ورفع معاناتهم.