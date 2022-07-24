من فيلم "المنتقمون"

“ملحمة الأكوان”.. فيلمان جديدان ينضمان إلى سلسلة “المنتقمون”

24 يوليو، 2022
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أعلنت شركة “مارفيل”، أن فيلمين جديدين من سلسلة أفلام “المنتقمون” سيعرضان في دور السينما عام 2025.

وقال رئيس الشركة كيفن فيجي في مؤتمر “كوميك كون السنوي”، للثقافة الشعبية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن المراحل من الرابعة حتى السادسة في السلسلة ستعرف باسم (ملحمة الأكوان المتعددة)”.

وأضاف ان “أفينجرز: ذا كانج دينستي” و”أفينجرز: سيكريت وورز” سيختتمان المرحلة السادسة من هذه السلسلة الناجحة للغاية.

وقوبل الإعلان بهتافات عالية وتصفيق حاد من حشد تجاوز عدده ستة آلاف شخص في قاعة مؤتمرات مزدحمة على الرغم من أن فيجي لم يقدم تفاصيل تذكر، وفقما ذكرت “رويترز”.

جدير بالذكر أن فيلم “المنتقمون” بجزئه “نهاية اللعبة” قد عرض عام 2019 وأصبح صاحب ثاني أعلى إيرادات على الإطلاق، كما حققت أفلام عالم مارفيل السينمائي إيرادات تجاوزت 25 مليار دولار على مستوى العالم.

المصدر
وكالات
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24 يوليو، 2022
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