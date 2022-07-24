صورة أرشيفية

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ستة آخرين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

24 يوليو، 2022
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استشهد شابان فلسطينيان وأصيب ستة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد في مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشهيدين محمد عزيزي (25 عاما) أصيب برصاصة مباشرة في الصدر وعبدالرحمن صبح (28 عاما) أصيب برصاصة في الرأس.

وأضافت أن ستة مواطنين أصيبوا أيضا بالرصاص بينهم اثنان في حالة حرجة أحدهما أصيب في الرأس والأخر في الظهر.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة (نابلس) حيث حاصرت عددا من الشبان واطلقت القذائف والرصاص اتجاه المنزل الذي تحصنوا بداخله.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الاضراب في (نابلس) وعلقت جامعة النجاح في المدينة الدراسة حدادا على روح الشهيدين.

المصدر
كونا
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24 يوليو، 2022
0 6 أقل من دقيقة

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