البلدية: رفع 27 عربه متنقلة وتحرير 54 مخالفة إشغال طريق

أوضحت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة تنفيذ جولة ميدانية بمنطقة الأبراج أول أمس لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد وتطبيقا للتعميم الاداري الصادر من مديرة عام البلدية بالإنابة المهندسة نادية الشريدة بضرورة تفعيل الدور الرقابي والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت هشتاق ((شارك_ بنظافتها))

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي بأن الجولة التي ترأسها وأشرف عليها مراقب إشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشاري المضيان جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات والتأكد من تراخيص العربات المتنقلة والتزام أصحابها بالمواقع التي تم تخصيصها لهم ، مشيرا إلى أن الجولة قد اسفرت عن رفع 12 عربه متنقلة لم يلتزم أصحابها بالمواقع المخصصة لهم وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية فضلا عن تحرير 7 مخالفات إشغال طريق و توجيه بعض التنبيهات.

وأوضح بأن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها خلال هذا الشهر من قبل مفتشي مراقبة إشغالات الطرق قد أسفرت عن رفع 15 عربه متنقلة وتحرير 47 مخالفة وتوجيه 65 إنذارا.

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.