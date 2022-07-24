البيت الابيض: إعلان جدري القرود حالة طوارئ عالمية “دعوة” لاتخاذ إجراءات لوقف انتشاره

اعتبر البيت الابيض إعلان منظمة الصحة العالمية جدري القرود حالة طوارئ عالمية “دعوة” للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف انتشار هذا الفيروس.

وقال مدير مكتب التأهب للوباء في البيت الابيض راج بنجابي في بيان مساء أمس السبت إن “الاستجابة الدولية المنسقة ضرورية لوقف انتشار هذا الفيروس وحماية المجتمعات المعرضة لخطر الإصابة به”.

وأضاف أن “الإدارة الأمريكية استخدمت إستراتيجية قوية وشاملة للتصدي لمرض جدري القرود في الولايات المتحدة منذ الأيام الأولى لتفشي الفيروس لكن هذا لا يكفي” مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحته بقوة وحماية المجتمعات في الولايات المتحدة التي تأثرت به.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعلن في وقت سابق يوم أمس مرض جدري القردة حالة طوارئ عالمية مطلقا أعلى مستوى من التأهب لمواجهته في ظل تفشيه السريع في أكثر من 70 دولة حول العالم.