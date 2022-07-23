قوات الحرس الثوري الإيراني

إيران: اعتقال عناصر مرتبطة بخلية تجسس تابعة للموساد

23 يوليو، 2022
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أعلنت إيران اليوم السبت أن قواتها الأمنية اعتقلت عناصر مرتبطة بشبكة تجسس تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي قبل تنفيذ عملياتهم داخل الأراضي الإيرانية.

وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان أن عناصر هذه الشبكة كانوا على تواصل مع جهاز الموساد الإسرائيلي من خلال احدى الدول المجاورة وتسللوا الى البلاد عبر إقليم كردستان العراق.

وأضاف البيان أن هؤلاء كانوا بصدد تنفيذ عمليات “ارهابية كبيرة” غير مسبوقة من خلال استخدام معدات حديثة ومتطورة وأقوى انواع المتفجرات والاتصالات لاستهداف مراكز حيوية وذات حساسية داخل البلاد.

وأشار البيان إلى أن التحقيق جار للكشف عن مزيد من تفاصيل هذه الخلية والجهات المحلية والخارجية المتواطئة معها.

المصدر
كونا
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23 يوليو، 2022
0 18 أقل من دقيقة

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