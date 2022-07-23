الداخلية: رفع عدد من المركبات المهملة في محافظة حولي تجاوباً مع شكوى مواطن على أحد مواقع التواصل الاجتماعي

الداخلية: رفع عدد من المركبات المهملة في محافظة حولي تجاوباً مع شكوى مواطن على أحد مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن رفع عدد (17) مركبة وعدد (1) عربانة، تجاوباً مع شكوى مواطن على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من وجود عدد من المركبات المهملة في محافظة حولي.

وشكرت الإدارة المواطن الذي قام بإبلاغ عن المركبات المهملة مؤكدة ان هاتف الطوارئ (112) وواتساب المرور (99324092) يعملان على مدار الساعة لتلقي جميع البلاغات في حال وجود سيارات مهملة في الساحات والميادين لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها .