أحد عناصر شرطة سياتل

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة سياتل الأمريكية

23 يوليو، 2022
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أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص واحد وإصابة خمسة آخرين في حادث إطلاق نار وقع بضاحية (رينتون) في مدينة (سياتل) بولاية (واشنطن) غرب الولايات المتحدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي).

وأكدت شرطة (رينتون) في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) انتهاء الحادث موضحة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه كان هناك نزاع خارج تجمع كبير في المنطقة أدى إلى إطلاق النار كاشفة عن أنه قد يكون هناك أكثر من مشتبه به في الحادث.

وأشارت إلى انتقال عدد من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث نظرا لوجود حشد كبير من الأشخاص مؤكدة أن التحقيق ما زال مستمرا.

المصدر
كونا
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23 يوليو، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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