رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا

رئيس وزراء تايلاند يجتاز تصويتاً بحجب الثقة في البرلمان

23 يوليو، 2022
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نجا رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا من تصويت بحجب الثقة في البرلمان السبت 23 يوليو تموز، بعد حصوله على دعم كافٍ من النواب ليجتاز بذلك آخر اختبار رئيسي له قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في غضون الأحد عشر شهراً القادمة.

وأظهر فرز أصوات بثه التلفزيون على الهواء حصول قائد الجيش السابق، الذي وصل في باديء الأمر إلى السلطة في انقلاب عام 2014، على الأصوات المطلوبة للنجاح مما يضمن مكانه كرئيس للوزراء حتى تنتهي فترته في مارس آذار من العام المقبل.

المصدر
سي ان بي سي
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23 يوليو، 2022
0 17 أقل من دقيقة

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