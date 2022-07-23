“الصحة العالمية” توصي بتلقيح 70% من سكان الأرض و100% من الكوادر الصحية وكبار السن

أوصت منظمة الصحة العالمية بتلقيح 70% من مجموع سكان العالم، وتطعيم 100% من الأطقم الطبية والفئات الأكثر عرضة للخطر والأشخاص فوق 60 عامًا ومَن يعانون من نقص المناعة.

وأكدت المنظمة الأممية في تحديثها للاستراتيجية العالمية للتلقيح ضد فيروس كورونا، أن توسيع حملة التلقيح من شأنها تقليل الوفيات والإبقاء على المجتمعات مفتوحة وضمان عمل الاقتصادات مع استمرار انتقال العدوى.

وكشفت أن لقاحات كوفيد 19 أنقذت خلال العام الأول حياة نحو 20 مليون شخص، حيث تم إعطاء أكثر من 12 مليار جرعة لقاح على مستوى العالم، ما أدى إلى تلقيح نحو 60% من السكان في المتوسط.

وأضافت أن 28% فقط من السكان الأكبر سنًا و37% من العاملين الصحيين في البلدان منخفضة الدخل قد تلقوا حتى الآن التطعيمات الأولية، فيما لم تبدأ 27 دولة بعدُ في برامج الجرعات المعززة التي تهدف إلى تقليل الوفيات والإصابات بالمرض الشديد وحماية النظم الصحية والاقتصادات.