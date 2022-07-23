مديرة عام البلدية بالإنابة م.ناديه الشريدة

البلدية: هدفنا التعاون مع مختلف الجهات المعنية لخدمة المواطنين وتسريع انجاز معاملاتهم

23 يوليو، 2022
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اكدت مديرة عام البلدية بالإنابة م.ناديه الشريدة ان البلدية تعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية من اجل خدمة المواطنين، وتسريع انجاز معاملاتهم ومنها الخاصة بالعقارات التي يتطلب انجازها توحيد بياناتها ما بين البلدية وادارة التسجيل العقاري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، جاء ذلك عقب اصدارها القرار الاداري رقم 93 لسنة 2022 الذي تضمن تشكيل لجنة ‏برئاسة رئيس قطاع المساحة ومدراء عن ادارات تحديد الملكية والتدقيق والمتابعة الهندسية بالإضافة الي مشاركين من ادارتي التنظيم والقانونية لبحث البيانات الخاصة بالعقارات وبالوثائق الشرعية والمخططات المساحية عما هو مستغل من ملاك العقارات على ارض الواقع واخطار الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتوحيد مستنداتها وبياناتها ‏.

وقالت الشريدة في تصريح صحفي ان اللجنة ستقوم ايضا ببحث ودراسة الطلبات والشكاوى المقدمة من ملاك العقارات بشأن اختلاف بيانات عقاراتهم والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالبلدية وخارجها من اجل ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تصادف التنفيذ

واختتمت الشريدة تصريحها بالقول: ان البلدية تسعى بشكل دائم إلى توحيد البيانات والوثائق الخاصة بالعقارات بهدف المحافظة على حقوق ملاكها، والتسهيل عليهم لإدارة ممتلكاتهم والتصرف فيها بكل سهولة ويسر.

المصدر
بيان صحفي
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23 يوليو، 2022
0 10 دقيقة واحدة

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