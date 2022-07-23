سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو

سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومتمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء برقية مماثلة.