صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو

23 يوليو، 2022
0 5 دقيقة واحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومتمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء برقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
23 يوليو، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزارة الدفاع تطلق خدمة تقديم المقترحات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة الأركان العامة

23 يوليو، 2022

الجيش الكويتي: القوتان الجوية والبحرية تنفذان رماية تدريبية بالذخيرة الحية الاثنين والثلاثاء المقبلين

23 يوليو، 2022

الداخلية: مقطع الفيديو المتداول عن قيام سائق شاحنة بحمل ونقل مركبات بطريقة غير آمنة قديم

22 يوليو، 2022

دولة الكويت ترحب بتوقيع روسيا واوكرانيا اتفاقا باستئناف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

22 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى