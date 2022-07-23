القمح يتراجع 40% عن ذروته خلال الأزمة الروسية الأوكرانية

تراجعت أسعار الحبوب بشدة عقب توصل الدولتان المتنازعتان روسيا وأوكرانيا، يوم الجمعة، إلى اتفاق لاستئناف شحنات الحبوب المحاصرة، في خطوة نحو تخفيف أزمة عالمية عرّضت عشرات الملايين من الناس، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، لخطر المجاعات الشديدة.

يضمن الاتفاق الموقع في إسطنبول، بوساطة الأمم المتحدة وبمساعدة تركيا، المرور الآمن للسفن التجارية من ميناء أوديسا الأوكراني وميناءين آخرين، كانا معزولين بحصار بحري روسي.

ومن المفترض أن تسهل اتفاقية موازية صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

تراجع جماعي

انخفض سعر القمح في الولايات المتحدة عقب الإعلان عن الاتفاق 5.9% ليستقر عند 7.59 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى منذ أوائل فبراير/ شباط، لينخفض السعر بذلك أكثر من 40% من ذروته خلال الأزمة.

على الرغم من أن أسعار القمح الجديدة قد خسرت الكثير من الزيادات التي أعقبت الحرب الروسية على أوكرانيا، فإنها لا تزال أعلى 10% من المعتاد في هذا الوقت من العام.

وخسرت أسعار الذرة 1.6% اليوم واستقر سعرها عند 5.6425 دولار للبوشل، وهو مستوى لم نشهده منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وأقل 30% من ذروتها خلال الأزمة.

فيما انخفض سعر الأرز بنسبة 5.3% عن أعلى مستوى له في مايو/ أيار ليستقر عند 16.87 دولار لكل 100 باوند، ولكنه لا يزال أعلى بنسبة 29% من مستوياته المعتادة في هذا الوقت من العام.

التحديات

ربما تم التوقيع على اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية، لكن التحدي المتمثل في نقل ملايين الأطنان من موانئ البحر الأسود المحاصرة قد بدأ للتو، حيث إن العثور على السفن والطاقم المتاحين لنقل هذه الشحنات ليس مهمة يمكن إنجازها بين عشية وضحاها.

رحبت شركات الشحن، وكذلك تجار الحبوب، بالاتفاق كخطوة إيجابية، لكنهم حذروا من وجود العديد من العقبات، بما في ذلك ضمان سلامة البحارة والسفن، إلى جانب إيجاد تأمين مناسب وميسور التكلفة لتغطية النقل.

كخطوة أولى، ستحتاج المياه الساحلية لأوكرانيا إلى إزالة الألغام، أو على الأقل إلى إيجاد ممر آمن يمتد لعدة كيلومترات، بحسب صحيفة الغارديان.

أصدرت كييف تقاريرًا مختلفة حول المدة التي سيستغرقها ذلك، مع تقديرات تتراوح من 10 أيام إلى عدة أشهر.

كما تظهر الحاجة أيضًا إلى أسطول مكون من 400 سفينة شحن – مصممة لنقل البضائع الزراعية بين القارات ويمكن لكل منها استيعاب ما يصل إلى 50 ألف طن – لنقل نحو 20 مليون طن من الحبوب العالقة في مخازن أوكرانيا.

يقدر محللو الشحن، نقلًا عن الغارديان، أن الأمر سيستغرق أسبوعين حتى يتم إعادة توجيه السفن إلى البحر الأسود.

ويعتمد هذا على توافر السفن في المناطق المجاورة، مثل البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لكبير المحللين في شركة Xeneta لتحليلات سوق الشحن، بيتر ساند.

لم تتمكن أكثر من 100 سفينة من مغادرة موانئ أوكرانيا منذ بداية الصراع، ويعتقد أن معظمها عبارة عن سفن شحن بضائع سائبة.

مع ذلك، قد لا يتمكن هؤلاء من الإبحار على الفور، وفقًا للأمين العام لغرفة الشحن الدولية، غاي بلاتن، حيث قال: “تم إيقاف السفن بشكل أساسي منذ 24 فبراير/ شباط، لذلك علينا التأكد من أنها صالحة للإبحار، وعلينا أيضًا التأكد من وجود الطاقم المناسب على متن السفينة”.

الدول الأكثر تضررًا

أدى الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية، والتأثيرات المتتالية للعقوبات الغربية على موسكو، إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وأثار مخاوف من نقص الحبوب، وفاقم المخاوف بشأن زيادة الجوع في جميع أنحاء العالم.

على وجه التحديد، تأثرت نيجريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، حيث تعتمد الدولة الإفريقية بشكل كبير على استيراد الحبوب، ويشكل القمح جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي، فيما لا تنتج الدولة من القمح المستهلك سنويًا سوى 1% فقط، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

كذلك، تقع دولتا الصومال وإثيوبيا في صراع قاتل بين تغير المناخ والصراع الداخلي وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تمر البلدان إلى جانب كينيا بأسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، ويواجه أكثر من 18.4 مليون شخص في الصومال وإثيوبيا وكينيا انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وفقًا للأمم المتحدة.

كانت المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي، كورين فلايشر، قد أوضحت لصحيفة واشنطن بوست في مايو/ أيار، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتأثر بشكل خاص بالصراع بسبب قربها من البحر الأسود.

فبينما تسببت جائحة كوفيد-19 في ارتفاع الجوع في المنطقة بنسبة 25%، “نتوقع زيادة أخرى بنسبة 10 إلى 12%، لأن الأشخاص المعرضين للخطر الآن يحصلون على أسعار أعلى، وهذا سيجعلهم يعتمدون على تلقي المساعدات الغذائية”.