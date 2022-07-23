الجيش الكويتي: القوتان الجوية والبحرية تنفذان رماية تدريبية بالذخيرة الحية الاثنين والثلاثاء المقبلين

أعلن الجيش الكويتي اليوم السبت أن القوتين الجوية والبحرية ستنفذان رماية تدريبية بالذخيرة الحية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين (25 و26 يوليو الجاري) من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وقال الجيش في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إن الرماية ستكون في ميدان الرماية البحري المشار إليه بمسافة 5ر16 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا إلى جزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعا المواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من المنطقة المشار إليها حرصا على سلامتهم.