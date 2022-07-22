وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت ترحب بتوقيع روسيا واوكرانيا اتفاقا باستئناف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

22 يوليو، 2022
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‏أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن ترحيب دولة الكويت بتوقيع روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا على الاتفاق باستئناف تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود والذي تم برعاية الامم المتحدة وتركيا وبحضور الأمين العام للامم المتحدة وفخامة الرئيس التركي.

ونوهت الوزارة في هذة الخطوة التي ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي وسد النقص في كميات الحبوب المعروضة وتحد من ارتفاع أسعارها مشيدة في الجهود الكبيرة والمقدره التي قامت بها الأمم المتحدة وجمهورية تركيا من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعكس حرص روسيا الاتحادية وأوكرانيا على الوفاء باحتياجات العالم من الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي معربة ‏عن الأمل بأن يشكل الاتفاق خطوة للوصول إلى تسوية سياسية بين البلدين تنهي الصراع الدائر بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي.

المصدر
كونا
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22 يوليو، 2022
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