طبيب بايدن يؤكد أن وضع الرئيس “تحسن” منذ تأكيد إصابته بكوفيد

طبيب بايدن يؤكد أن وضع الرئيس “تحسن” منذ تأكيد إصابته بكوفيد

تحسنت حالة الرئيس الأميركي جو بايدن الصحية منذ تأكيد إصابته بفيروس كوفيد-19 الخميس، حسبما أعلن طبيبه الخاص الجمعة في رسالة نشرها البيت الأبيض.

وكتب الدكتور كيفن أوكونور “تحسنت أعراضه”، مضيفًا أن الرئيس البالغ 79 عامًا عانى حرارة طفيفة جداً بلغت 37,4 درجة مساء الخميس.

وقال الطبيب إن بايدن لا يزال يعاني التعب وسيلان الأنف وسعالا متقطعا.

تلقى جو بايدن تطعيمًا كاملاً ضد كوفيد-19 مع جرعتين معزّزتين، وفق الدكتور أوكونور، الذي توقع بالتالي أن “يستجيب الرئيس ايجابياً” لعدوى الفيروس.

وأضاف أن “الرئيس يتجاوب مع العلاج بشكل جيد”، في إشارة إلى باكسلوفيد، وهي حبوب شركة فايزر المضادة لفيروس كوفيد التي وصفها لبايدن.

ومع ذلك، أكد أوكونور أن الرئيس الديموقراطي الذي يعمل من مكان عزله في البيت الأبيض، يتناول أيضًا الباراسيتامول ويستخدم إذا لزم الأمر جهاز استنشاق لعقار موسِّع للقصبات.