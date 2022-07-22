توقيع اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية برعاية أممية وتركية

وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا تاريخيا في مدينة (إسطنبول) التركية اليوم الجمعة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في خطوة من شأنها أن تمهد لإنهاء أزمة عميقة تهدد الأمن الغذائي العالمي.

وقدم غوتيريس في مستهل مراسم التوقيع الشكر لتركيا على “تسهيلها هذا الاتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية” مضيفا أنه بالنسبة لممثلي أوكرانيا وروسيا فقد تجاوزوا عقبات ووضع خلافاتهم جانبا لاتخاذ هذه المبادرة التي ستخدم مصلحة الجميع وذلك “بتفضيل رفاهية الإنسانية”.

وأضاف أن “نقل الحبوب لأسواق العالم سيقلل الضغط على الأسعار التي ارتفعت وتمثل كابوسا لعدد من الدول” مشيرا إلى أن “هذه المبادرة التي وقعنا عليها تفتح طريقا لأن يكون هناك تصدير من ثلاثة موانئ مهمة في البحر الأسود وهي (أوديسا) و(تشورنومورسك) و(يوزني)”.

وشدد على أن “هذا الاتفاق ينبغي أن يطبق كليا لأن العام بحاجة إليه لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

بدوره قال أردوغان في كلمته إن توقيع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية سيكون له تأثير إيجابي على ملايين الأشخاص وسيحل مشكلة الغذاء العالمية مضيفا “سنضمن وصول شحنات الحبوب الأوكرانية إلى وجهاتها المحددة”.

ووجه الرئيس التركي الشكر لنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدعمهما تسهيل إيصال الحبوب لباقي أرجاء العالم.

ودعا روسيا وأوكرانيا إلى “التوصل لاتفاق عبر الحوار لإنهاء الحرب في سبيل تعزيز استقرار النظام العالمي” مؤكدا أن الحرب في أوكرانيا “تؤثر على كل دول العالم ونريدها أن تنتهي بأسرع وقت”.

وأشار إلى أن توقيع اتفاق تصدير الحبوب “قد يفتح الباب لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

وينص الاتفاق على إنشاء مركز مشترك للتنسيق والقيادة مقره (إسطنبول) للإشراف على سير العمليات وحل الخلافات.

ويعتقد مسؤولو الأمم المتحدة أن إنشاء المركز سيستغرق ثلاثة أسابيع وهذا يعني أن شحنات الحبوب قد لا تبدأ بالتدفق بأقصى سرعة قبل النصف الثاني من أغسطس المقبل.

وتسري الاتفاقية مدة 120 يوما ويمكن تمديدها تلقائيا من دون الحاجة لمزيد من المفاوضات فيما يعتقد مسؤولون أن فترة 120 يوما ستكون كافية لإتمام إجراءات شحن 25 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى العالقة في مرافئ أوكرانية.

ويأتي توقيع الاتفاقية فيما تعاني الكثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب العملية العسكرية الروسية المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.

وتوصل الجانبان الروسي والأوكراني الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى العالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بسبب الحرب علما أن رفع الحظر عن مخزونات الحبوب سيساعد في تخفيف أزمة الغذاء التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل القمح والشعير.