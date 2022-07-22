وزير الدفاع الروسي يؤكد أن بلاده لن تستغل إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية

وزير الدفاع الروسي يؤكد أن بلاده لن تستغل إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية

أكد وزير الدفاع الروسي الجمعة ان بلاده لن تحاول الافادة عسكريا من اي عمليات محتملة لإزالة الألغام من الموانئ الاوكرانية بعد الاتفاق حول تصدير الحبوب الاوكرانية عبر البحر الاسود.

وقال سيرغي شويغو في تصريح بعد التوقيع نقله التلفزيون الروسي “لن نستغل تنظيف هذه الموانئ (الأوكرانية) من الالغام وتشغيلها. لقد تعهدنا بذلك”.

واضاف “لدينا كل المعطيات والحلول لتبدأ العملية في الايام المقبلة. لا يتصل الامر فقط بتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الاوكرانية، بل ايضا بتصدير منتجات زراعية وأسمدة من الموانئ الروسية”.

ووقعت اوكرانيا وروسيا الجمعة مع تركيا والامم المتحدة الاتفاق حول تصدير الحبوب الاوكرانية عبر البحر الاسود.

وفي بيان منفصل، وعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن تفي موسكو بكل التزاماتها، لكنه اعتبر أن “من غير المقبول” ان تستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها “الانتاج الغذائي لتحقيق مصلحة جيوسياسية”.