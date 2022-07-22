رابطة الدوري الاسباني تطالب بالغاء عقد مبابي أمام المحاكم الفرنسية

طالبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) إلغاء مفاعيل تمديد عقد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الحالي باريس سان جرمان أمام المحكمة الإدارية في باريس، حسب الشكوى التي اطلعت عليها الجمعة وكالة فرانس برس.

كما طالبت “لا ليغا” أيضًا إلغاء التحقق من صحة حسابات النادي الباريسي المملوك قطرياً من قبل المديرية الوطنية للرقابة والإدارة.

الا انه تم رفض هذين الطلبين في اليوم نفسه لعدم وجود ضرورة ملحة، حسب ما علمت فرانس برس من مصدر قضائي، بينما سيتم النظر في موضوع الدعوى في فترة زمنية أطول.

ويملي العقد الجديد بين مبابي وبطل فرنسا على الاخير دفع ما بين 40 إلى 50 مليون كراتب سنوي للمهاجم الدولي الذي مدد عقده لفترة ثلاث سنوات إضافية حسب تقارير صحافية.

شرح المحامي الفرنسي-الاسباني لرابطة الدوري الاسباني خوان برانكو لفرانس برس “كنا نتوقع ذلك، لقد كان استئنافًا تقنياً، ما يهم هو الحكم على الأسس الموضوعية”، مضيفاً “لكنه لن يصدر قبل نهاية موسم 2022-2023”.

وأضاف برانكو “خطواتنا على المستوى الفرنسي تواجه مقاومة شديدة، فهي مجرد خطوة أولى قبل اللجوء الى المحاكم الأوروبية في غضون بضعة أشهر”.

وطالبت الرابطة في 21 حزيران/يونيو “بإلغاء القرارات الإدارية” بشأن “الموافقة على عقد مبابي من قبل الدوري الفرنسي لكرة القدم” وكذلك “رفض المديرية الوطنية للرقابة والإدارة اتخاذ إجراءات بخصوص باريس سان جرمان”.

وكشف برانكو “عدم احترام نادي العاصمة المعايير والمؤشرات المنصوص عليها في لوائح الدوري الفرنسي والمديرية الوطنية للرقابة والإدارة، وكذلك تلك التي تم وضعها من قبل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم “ويفا” من خلال قواعد اللعب المالي النظيف.