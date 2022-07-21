“الإعلام” تحيل 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة لارتكابها مخالفات تتعلق بقانون الاعلام الإلكتروني

في أعقاب ما نشر في بعض الوسائل الاعلامية وما تضمنته من أخبار كاذبة ومضللة حول تشكيل الحكومة المرتقب، أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد، أن وزارة الإعلام لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أخبار كاذبة ومضللة قد تتسبب في زعزعة الاستقرار السياسي في دولة الكويت وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين ذات الصلة.

كما أعلنت المتحدث الرسمي لوزارة الاعلام بأن الوزارة قامت بإحالة 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة لارتكابها مخالفات تتعلق بقانون الإعلام الإلكتروني، مشددة في الوقت ذاته على عدم التواني في تطبيق القانون بكل حزم وشدة بحق المخالفين في نشر الأخبار الكاذبة حفاظاً على الاستقرار السياسي لدولة الكويت.

وتهيب وزارة الإعلام بالجميع تحري الدقة في نشر الأخبار والالتزام بالمعايير المهنية والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسوف تقوم الوزارة برصد أي مخالفات إعلامية وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها للحد من نشر كل ما يثير زعزعة واستقرار البلاد.