افتتاح المقر الجديد للقنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة شنغهاي

قام قنصل عام دولة الكويت في شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي، بافتتاح المقر الجديد للقنصلية العامة لدولة الكويت في شنغهاي الصينية، وقال الشمالي بتصريح حول المناسبة، بأن الافتتاح جاء بفضل الدعم الغير محدود من قبل المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية، بالإضافة إل التسهيلات التي وفرها مكتب الشؤون الخارجية في مدينة شنغهاي، مشيراً الى ان الظروف المرتبطة بجائحة كوفيد- 19 أدت الى تأخر انتقال القنصلية إلى المقر الجديد، إلا أنه بفضل الجهود المبذولة من قبل أعضاء القنصلية العامة وبالتعاون مع حكومة بلدية مدينة شنغهاي فقد تم افتتاح مقر البعثة الجديد على الرغم من الظروف الحالية الصعبة التي تعيشها مدينة شنغهاي بسبب تفشي فايروس كوفيد – 19.

ونوه الشمالي بان هذا العام يصادف الذكرى ال 51 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الكويتية – الصينية، وشهد في بدايته زيارة مثمرة لمعالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح إلى جمهورية الصين، رسخت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تسير على خطى ثابتة في مختلف المجالات.

وأكد القنصل العام بان القنصلية على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين الكويتيين من مقرها الجديد الواقع في لوجازوي Lujiazui والتي تعتبر المنطقة المالية في مدينة شنغهاي بمنطقة بودونغ الجديدة New Pudong على العنوان التالي:

Unit 1601-1604, 16th floor, No. 68 Middle Yincheng Road, Pudong New Area, Shanghai



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