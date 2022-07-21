وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف منتجعاً في محافظة دهوك في العراق

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف منتجعاً في محافظة دهوك في العراق

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف منتجعاً في محافظة دهوك بإقليم كردستان في جمهورية العراق الشقيقة وأسفر عن مقتل وإصابة عدداً من الأشخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاعتداء يمثل إنتهاكاً صارخاً لسيادة العراق الشقيق وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية.

مؤكدةً على تضامن دولة الكويت مع العراق الشقيق وتأييدة في كل مايتخذه من اجراءات للحفاظ أمنه واستقراره وسيادته.

‏وتقدمت الوزارة بتعازي دولة الكويت إلى جمهورية العراق الشقيقة حكومةً وشعباً وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.