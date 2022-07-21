الاتحاد الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بنصف نقطة أساسية للمرة الأولى منذ 2011

21 يوليو، 2022
0 6 أقل من دقيقة

رفع البنك المركزي الأوروبي الخميس معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة، للمرة الأولى منذ 2011 وأكثر مما كان متوقعا، في وقت تواجه منطقة اليورو تضخما متسارعا وشبح أزمة طاقة.

ويُخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتصبح صفر بالمئة. وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0,50 بالمئة وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0,75 بالمئة. وقال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون “تبعا للمعطيات”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
21 يوليو، 2022
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 127.85 نقطة

21 يوليو، 2022

غرامة 1.2 مليار دولار على “ديدي”

21 يوليو، 2022

روسيا تستأنف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أنابيب نورد ستريم 1

21 يوليو، 2022

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 32 سنتا ليبلغ 110.69 دولار في تداولات أمس

21 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى