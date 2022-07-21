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قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

21 يوليو، 2022
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ذكر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 13 فلسطينيا.

وأضاف النادي في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بعد مداهمة منازلهم بينهم شقيقان.

وأوضح البيان أن أحد المعتقلين هو عبدالباسط معطان (48 عاما) من بلدة (برقة) القريبة من رام الله اعتقل بعد مداهمة منزله وذلك بعد ثلاثة اشهر من الافراج عنه وهو مصاب بسرطان القولون وفي حالة صحية تحتاج لرعاية.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ايضا خمسة شبان من مدينة (جنين) وبلدة (اليامون) القريبة منها.

وشهدت المدينة مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت ما أدى الى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق بالغاز.

المصدر
كونا
الوسوم
21 يوليو، 2022
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