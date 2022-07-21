الجامعة العربية تتطلع إلى دعم العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك

أكدت جامعة الدول العربية تطلعها إلى دعم العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتعزيز المسيرة الرامية إلى تحسين حياة الإنسان العربي وضمان عيشه في أمن ووئام مجتمعي وفي إطار من العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة اليوم الخميس أمام الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة مصر.

واعتبرت أبو غزالة أن نجاح أعمال المجلس يشكل مدخلا رئيسيا لإعداد الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في دورتها ال 31 المقررة في الجزائر منوهة باجتماعات لكبار المسؤولين على مدى يومين لمناقشة الموضوعات المقترحة كافة.

وأشارت إلى موضوعات مقترحة من الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة بغية بلورتها وعرضها على القمة المقبلة “لتعبر في مجملها عن الأولويات العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكدت أهمية تعزيز جهود الدول الأعضاء الرامية الى التعافي من جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في مختلف القطاعات ذات الصلة وبما يمكن أيضا من مواصلة مسيرة التنمية العربية وتنفيذ متطلبات (خطة التنمية المستدامة 2030).

ولفتت أبو غزالة في هذا السياق إلى طرح بند لدعم فلسطين “لنؤكد ونرسخ اعتبار تلك القضية ضمن أولويات العمل العربي المشترك” إلى جانب طرح عدد من المبادرات الهامة التي تتطلع إلى المستقبل.

ونوهت بأن هذه المبادرات “مثل التعاون الفضائي العربي والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي وتنمية تقنيات تسيير الأراضي لتحسين الانتاج ومهننة العمل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بعمل المرأة وتعزيز العمل التطوعي وغيرها”.

وأوضحت أن الموضوعات المطروحة تتناول أيضا “الظروف الاستثنائية لبعض الدول الأعضاء خاصة تلك التي لديها أوضاع غير مستقرة والدول التي تواجه تحديات وصراعات مسلحة باإاضافة الى تداعيات جائحة (كوفيد 19) على مقدرات وقدرات تلك الدول”.

ويرأس وفد دولة الكويت إلى الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش فيما يضم الوفد مراقب الشؤون العربية بوزارة المالية أروى المسلم.