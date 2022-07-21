بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 127.85 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 127.85 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 85ر127 نقطة ليبلغ مستوى 7ر7670 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 69ر1 في المئة.

وتم تداول 295 مليون سهم عبر 17528 صفقة نقدية بقيمة 7ر83 مليون دينار (نحو 2ر276 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13ر21 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5790 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة عبر تداول 7ر155 مليون سهم من خلال 6550 صفقة نقدية بقيمة 7ر17 مليون دينار (نحو 4ر58 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 07ر173 نقطة ليبلغ مستوى 49ر8571 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر1 في المئة عبر تداول 3ر139 مليون سهم في 10978 صفقة بقيمة 9ر65 مليون دينار (نحو 4ر217 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 82ر52 نقطة ليبلغ مستوى 35ر6104 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 87ر0 في المئة عبر تداول 2ر139 مليون سهم من خلال 5523 صفقة نقدية بقيمة 6ر16 مليون دينار (نحو 7ر54 مليون دولار).

وكانت شركات (نور) و(م سلطان) و(منازل) و(البيت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (جي إف اتش) ) و(وطنية) و(كويتية) و(المتحد) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مينا) و(وطنية د ق) و(بتروجلف ) و(اسيكو) الأكثر انخفاضا.