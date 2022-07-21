البلدية: رفع 28 سيارة مهملة بمنطقتي الجليب وسعدالعبدالله

أوضحت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية تنفيذ جولة ميدانية بمنطقة الجليب لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد وتطبيقا للتعميم الاداري الصادر من مديرة عام البلدية بالإنابة المهندسة نادية الشريدة بضرورة تفعيل الدور الرقابي والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت هشتاق ((شارك_ بنظافتها))

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة بالإنابة د.ناصر الرشيدي بأن هذه الجولة جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات ، مشيرا إلى أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة الجليب قد اسفرت عن رفع 15 سيارة مهملة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية.

من حملة البلدية

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانب أخر وفي نفس السياق نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء جولة ميدانية بمنطقة سعدالعبدالله لرفع السيارات المهملة والسكراب .

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء فهد القريفه بأن الجولة قد أسفرت عن رفع 13 سيارة مهملة بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار.