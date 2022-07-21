استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

قالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن رئيس الوزراء ماريو دراغي قدم استقالته اليوم الخميس إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.

ولم يذكر البيان ما إذا كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو سيدعو إلى انتخابات مبكرة.

وأبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي البرلمان أنه سيستقيل، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة ويفتح صفحة جديدة من عدم اليقين السياسي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن دراغي استقالته من منصب زعيم إيطاليا ورئيس الحكومة. لكن رئيس البلاد ، سيرجيو ماتاريلا، رفض استقالته وطلب منه قيادة المزيد من المفاوضات مع المشرعين على أمل تجنب انتخابات مبكرة.

هذا وعارضت حركة Five Star ذات الميول اليسارية، وهي أحد أحزاب الحكومة الائتلافية، مرسومًا جديدًا يهدف إلى خفض التضخم ومحاربة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأجرى المشرعون الإيطاليون تصويتًا بالثقة على حزمة السياسة واسعة النطاق، لكن Five Star قاطعوا الخطوة ، مما أثار غضب دراغي والأحزاب اليمينية في الائتلاف.

بعد ذلك طُلب من دراغي ، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ، العودة إلى مجلس الشيوخ بالبرلمان يوم الأربعاء لإجراء تصويت على الثقة في الحكومة نفسها ، مما يعني أن السياسة الإيطالية كانت في حالة من الجمود الأسبوع الماضي.

وقبل دراما ليلة الأربعاء ، قالت حركة Five Star إنها لن تشارك في تصويت الثقة الجديد. كما قال حزب ليغا الحاكم وحزب فورزا إيطاليا إنهما لن يشاركا. بدلاً من ذلك ، اقترح يمين الوسط تصويتًا جديدًا لإبقاء حركة الخمس نجوم خارج التحالف.

ونجح دراغي في الفوز بتصويت الثقة في مجلس الشيوخ ، لكن ازدراء شركاء التحالف يعني فعليًا انهيار الحكومة. وهذا يمهد الطريق لانتخابات مبكرة صعبة وغير مؤكدة ، والتي قد تجري في سبتمبر أو أكتوبر.