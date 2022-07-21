صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك البلجيكيين بالعيد الوطني

21 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك البلجيكيين عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة بلجيكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك البلجيكيين ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لجلالته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح برقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
21 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الخدمة المدنية: تعذر ترشيح الموظف للحصول على إجازة دراسية نظرا لعدم صدور قانون ربط الميزانية

20 يوليو، 2022

الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة العراقية الاتحادية

20 يوليو، 2022

وزارة المالية تطلق منصة إلكترونية لاستقطاب الخبرات الكويتية للوظائف الاستشارية

20 يوليو، 2022

وزير الصحة يقوم بجولة في مستشفى مبارك الكبير متفقداً سير العمل

20 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى