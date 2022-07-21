سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك البلجيكيين بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك البلجيكيين عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة بلجيكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك البلجيكيين ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لجلالته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح برقية مماثلة.