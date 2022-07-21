روسيا تستأنف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أنابيب نورد ستريم 1

استأنفت شركة غازبروم الروسية اليوم ضخ شحناتها من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 بعد إجراء الصيانة السنوية له وانقطاع دام 10 أيام، وفق الشركة المشغلة للأنابيب.

المؤشرات ترتفع

وأظهرت مؤشرات عدادات خطوط أنابيب نورد ستريم 1 بلوغ تدفقات الغاز من روسيا إلى ألمانيا 29284591 كيلوواط في الساعة بين الساعة السادسة والسابعة بتوقيت أوروبا المركزي، فيما كانت المؤشرات تفيد برقم صفر قبل ذلك.

سيتم استئناف ضخ الغاز الروسي 30% من سعته الأساسية اليوم عبر خطوط الأنابيب، بعد أن أعادت ترتيب تدفقات الغاز إلى نحو 530 غيغاواط في الساعة يوميًا، وفق تصريحات إذاعية لرئيس هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا، كلاوس مولر.

تعد نسبة 30% “أفضل من لا شيء”، لكنها بالطبع ليست ما تم التعاقد عليه، قد تزيد تدفقات الغاز أو تنقص، وإذا حصلت ألمانيا على 30% من تعاقداتها، فإن هذا سيساعدها في التخزين، بحسب مولر.

كانت هناك مخاوف من أن تمدد روسيا فترة الصيانة، فقد حذرت إيطاليا وألمانيا من أنه يمكن أن تستخدمها موسكو كذريعة لمواصلة خفض كميات الغاز المصدرة إلى أوروبا.

خفض إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا

خفضت روسيا صادراتها 40% عبر الأنابيب، قبل الصيانة، ويمكن أن تقلصها أكثر بسبب بطء صيانة المعدات، حسبما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أمس، لكن شركات أوروبية مستوردة أشارت في وقت سابق إلى تراجع الإمدادات الروسية بنسبة 60%.

تتراجع إمدادات الغاز الروسي عبر طرق رئيسية منذ أشهر، بما في ذلك عبر أوكرانيا وروسيا البيضاء.

أرجعت شركة غازبروم الروسية خفْض إمدادات الغاز إلى أوروبا إلى “القوة القاهرة” بأثر رجعي منذ 14 يونيو / حزيران، وفق ما أفادت شركتان من بين أبرز زبائنها الألمان، ما يفاقم المخاوف من اضطرابات إضافية في القارة العجوز.

تخطط المفوضية الأوروبية لمختلف السيناريوهات فيما يتعلق بتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم 1، بما في ذلك احتمال عدم استئناف الإمدادات يوم الخميس الذي من المقرر أن تنتهي خلاله عمليات الصيانة في الخط، وفق متحدث باسمها.

فرض الاتحاد الأوروبي 6 حزم عقوبات على روسيا لإثنائها عن الأعمال العسكرية في أوكرانيا، وشملت آخر حزمة، التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، لكن التكتل يريد أن تستمر الإمدادات في الوقت الحالي، بينما يعكف على تطوير مصادر بديلة.

خطط أوروبية لحل الأزمة

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية طرحت أمس خطة لخفض استخدام الغاز بنسبة 15% للتخفيف من أسوأ الآثار المحتملة على الاقتصاد الأوروبي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

قادت أسعار الطاقة التي قفزت 41% ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد عند 8.6% في يونيو/ حزيران الماضي، من 8.1% في مايو/ أيار.

من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة خلال اجتماعه اليوم للسياسة النقدية، بنسبة 0.25%، ويتوقع أن يلجأ إلى إقرار رفع آخر في سبتمبر/ أيلول، بحسب توقعات التضخم متوسطة الأجل المحدثة.

وسيكون رفع الفائدة الأوروبية الأول في أكثر من عقد، بعد أن تراجع اليورو إلى نقطة التعادل مع الدولار الأميركي خلال تداولات الأيام الماضية مع بقائه حول هذا المستوى بعد رفع الفائدة الأميركية 3 مرات منذ مارس/ آذار الماضي.