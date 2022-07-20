ديوان الخدمة المدنية

الخدمة المدنية: تعذر ترشيح الموظف للحصول على إجازة دراسية نظرا لعدم صدور قانون ربط الميزانية

20 يوليو، 2022
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أعلن ديوان الخدمة المدنية انه “بالإشارة إلى كتاب الموافقة من الديوان المطلوب للجهات الحكومية التابعة لميزانية الديوان الراغبين باستكمال دراستهم في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يود الديوان التوضيح أن الكتاب يصدر في حالة ترشيح الموظف للحصول على إجازة دراسية من جهة عمله”.

واضاف الديوان في تغريدة على (تويتر) اليوم الاربعاء أنه نظرا لعدم صدور قانون ربط الميزانية حتى تاريخه فإنه يتعذر على الديوان معرفة عدد المقاعد المفرزة للجهات في ميزانية الايفاد مما ينعكس على عدم صدور كتاب الموافقة على الترشيح.

وذكر ان “ديوان الخدمة المدنية لم يقم بإصدار أية قرارات بهذا الشأن انما يقوم بتفعيل قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لذلك”.

المصدر
كونا
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20 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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