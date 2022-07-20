مدير جامعة الكويت يلتقي بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وطلبة كليتي العلوم الإدارية والعلوم الحياتية

التقى مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور/ يوسف محمد الرومي يوم أمس الأربعاء الموافق 2022/7/20 بأسرة كلية العلوم الإدارية وأسرة كلية العلوم الحياتية ممثلة بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والهيئة الإدارية وطلبة وطالبات الكليتين، وذلك بحضور القائم بأعمال أمين عام الجامعة بالإنابة الأستاذ الدكتور محمد زينل، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة لشئون الخدمات الأكاديمية المساندة الأستاذ الدكتور محمد الملا، والقائم بأعمال مدير الجامعة للشئون العلمية أ.د. محمد الأنصاري، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط الأستاذ الدكتور أسعد الراشد، والقائم بأعمال كلية العلوم الحياتية الأستاذ الدكتور أحمد اللافي، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور إبراهيم ميرزا، بمسرح كلية العلوم الإدارية بحرم مدينة صباح السالم الجامعية- الشدادية.

في بداية اللقاء رحب القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية د.إبراهيم ميرزا بمدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي، وبأعضاء هيئة التدريس والإداريين وطلبة وطالبات الكلية، كما شكر مدير الجامعة على هذا اللقاء الذي من شأنه تقوية العلاقة بين الإدارة العليا للجامعة والكليات ومراكز العمل المختلفة.

وبدوره أعرب القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية الأستاذ الدكتور أحمد اللافي عن شكره لمدير الجامعة لإتاحته الفرصة لجميع منتسبي الكلية للتعبير عن معوقات العمل، وأخذ اقتراحاتهم وشكاويهم بعين الاعتبار.

كما ذكر مدير الجامعة أ.د. الرومي أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف على الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل فيما يصب بمصلحة الطلبة الذين يعدون من أهم الركائز التي تهتم بها جامعة الكويت، حيث قدّم أ.د. يوسف الرومي عرضًا بعنوان (فجر عصر جديد) يتناول أهم إنجازات الإدارة الجامعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي ختام اللقاء قدم أ.د.اللافي والمدير الإداري لكلية العلوم الحياتية الأستاذ صالح المسلم درعًا تذكاريًا كرم به مدير الجامعة، وتمنى استمرارية هذه اللقاءات المثمرة مستقبلاً بما يعود بالنفع على جامعة الكويت ومنتسبيها.