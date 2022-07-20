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تعطل خدمات “غوغل” و”أوراكل” في لندن بسبب موجة الحر القياسية

20 يوليو، 2022
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عانت مراكز بيانات لندن التي تستخدمها “غوغل” و”أوراكل” من اضطرابات بعد موجة الحر القياسية التي ضربت المملكة المتحدة، ما تسبب في تعطيل بعض المواقع الإلكترونية.

وقالت شركتا “غوغل” و”أوراكل” في بيانين منفصلين إنهما تعرضا لمشاكل مع أنظمة التبريد تسببت في انقطاعات في أعمالها.

وذكرت “أوراكل” عبر صفحة الخدمة أن درجات الحرارة الاستثنائية قد أثرت على معدات السحابة والشبكات في منشآتها في جنوب لندن.

كما أبلغت “غوغل” عن مشكلة مماثلة في لندن عبر موقع خدمة العملاء، مشيرة إلى أن الاضطرابات أصابت مجموعة صغيرة من مستخدمي الحوسبة السحابية التابعة لها.

وتجاوزت درجات الحرارة حاجز 40 درحة مئوية في المملكة المتحدة أمس الثلاثاء، ما تسبب في وقوع عدة حرائق في لندن.

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20 يوليو، 2022
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