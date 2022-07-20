بايدن يعلن عن قمة أميركية-إفريقية نهاية العام الحالي

تستضيف الولايات المتحدة قمة كبرى ستجمع قادة من مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ديسمبر/كانون الأول، في واشنطن لمناقشة التحديات المُلّحة من الأمن الغذائي إلى تغيّر المناخ، في مبادرة جديدة لبناء علاقات مع القارة التي يتزايد فيها نفوذ الصين.

تعزيز العلاقات الأميركية الإفريقية

أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن، أن القمة ستظهر التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه إفريقيا، وستؤكد على أهمية العلاقات الأميركية الإفريقية وزيادة التعاون “بشأن الأولويات العالمية المشتركة”.

وقال بايدن، في بيان، إن القمة المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول، ستعمل من أجل مشاركة اقتصادية جديدة، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز السلام والأمن، والتصدي لتحديات مثل الأمن الغذائي وتغيّر المناخ، وكذلك وباء كوفيد-19.

وأفاد مسؤول في إدارة بايدن، أنه من المتوقّع أن ينضم نحو 50 من القادة الأفارقة إلى بايدن في سلسلة اجتماعات، بحسب رويترز.

وأردف قائلًا إن بايدن يعتقد أن تعاون الولايات المتحدة مع قادة الحكومات الإفريقية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشتات الإفريقي سيساعد على معالجة بعض التحديات.

ولم يحدد بايدن قائمة الضيوف في القمة الإفريقية، ولكن عندما عقد الرئيس السابق باراك أوباما قمة مماثلة عام 2014، دعا الغالبية العظمى من القادة لكنه امتنع عن تضمين جمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا والسودان وزيمبابوي بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية.

نفوذ الصين

ستُعقد القمة في نهاية عام زار فيه الرئيس الأميركي الشرق الأوسط، في حين لم يزر إفريقيا حتى الآن منذ أن أصبح رئيسًا.

وتأتي القمة في الوقت الذي تزيد فيه الصين، التي وصفتها إدارة بايدن بأنها المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، وكذلك روسيا وتركيا من وجودهما في إفريقيا بشكل كبير، لكن المسؤول الأميركي قال إن القمة الأميركية الإفريقية لا تتعلق بنفوذ بكين فقط.

بحثَّت مديرة وكالة المعونة الأميركية، سامانثا باور، الصين، الاثنين، على بذل المزيد من الجهود لمعالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية، وأعلنت عن تقديم ما يقرب من 1.3 مليار دولار بوصفها مساعدات لدول القرن الإفريقي في إثيوبيا وكينيا والصومال للمساعدة في درء المجاعة الجماعية والوفيات في المنطقة المنكوبة بالجفاف.

وزادت الصين، من خلال سعيها للحصول على الموارد الطبيعية وإنفاقها على البنية التحتية، استثماراتها في إفريقيا بنحو 100 ضعف منذ اندماج القوة الآسيوية في الاقتصاد العالمي عام 2000، كما أنها تجتمع بانتظام مع القادة الأفارقة.

وعقد حلفاء الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا واليابان، اجتماعات قمة روتينية مع الزعماء الأفارقة.