وزارة الخارجية الكويتية

الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة العراقية الاتحادية

20 يوليو، 2022
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أعربت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة العراقية الاتحادية في منطقة مطيبيجة الواقعة شرقي محافظة صلاح الدين في شمال الجمهورية العراقية وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة.

وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في العراق وتأييدهم في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم ومواجهة الإرهاب.

وتقدمت الوزارة بتعازي دولة الكويت إلى حكومة وشعب الجمهورية العراقية الشقيقة وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
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20 يوليو، 2022
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