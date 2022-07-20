وزير المالية السابق ريشي سوناك

ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

20 يوليو، 2022
0 22 أقل من دقيقة

اختار النواب المحافظون في بريطانيا الأربعاء وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس لخوض الانتخابات لمنصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء التي سيقررها أعضاء الحزب.

تقدم سوناك في آخر خمس جولات من انتخابات نواب حزب المحافظين وحصل الأربعاء على 137 صوتا، متقدما على تراس التي جمعت 113 صوتا، في حين تم إقصاء وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت بعد حصولها على 105 أصوات، وفق النتائج التي أعلنها مسؤول تنظيم الانتخابات الداخلية غراهام برادي.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
20 يوليو، 2022
0 22 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

ماكرون خلال لقائه عباس: لا بديل عن إحياء الجهود من أجل السلام

20 يوليو، 2022

بايدن يعلن عن قمة أميركية-إفريقية نهاية العام الحالي

20 يوليو، 2022

رئيس الوزراء الإسباني: “أكثر من 500” وفاة مرتبطة بموجة الحر

20 يوليو، 2022

القوى العاملة: رصد عدد من مخالفات حظر العمل وقت الظهيرة في مستشفى الولادة الجديد بالصباح الطبية

20 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى