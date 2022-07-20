القوى العاملة: رصد عدد من مخالفات حظر العمل وقت الظهيرة في مستشفى الولادة الجديد بالصباح الطبية

القوى العاملة: رصد عدد من مخالفات حظر العمل وقت الظهيرة في مستشفى الولادة الجديد بالصباح الطبية

قالت إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الهيئة العاملة للقوى العاملة إن فريق عمل الظهيرة تمكن من رصد عدد من مخالفات حظر العمل وقت الظهيرة في مستشفى الولادة الجديد في منطقة الصباح الطبية.

وذكر رئيس فريق عمل الظهيرة حمد المخيال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن فريق العمل قام اليوم الأربعاء بجولة تفتيشية للمستشفى للتأكد من مدى تطبيق أصحاب الأعمال لقرار حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين.

وأوضح أن الطرق التي يقوم الفريق باتباعها لتسجيل المخالفة تبدأ في المرحلة الأولى عبر إعطاء العامل إخطار (تلافي المخالفة) يسلمها لصاحب العمل لإنذاره وفي حال تكررت المخالفة يتم تسجيل غرامة بقيمة 100 دينار عن كل عامل.

وأكد تعاون نسبة كبيرة من الشركات مع الفريق لتفادي أي مخالفة من شأنها الإضرار بصحة وسلامة العاملين مبينا أن عمل الفريق يأتي تطبيقا لدور الكويت الموقعة للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشار المخيال إلى أنه منذ الأول من شهر يونيو الماضي تمكن الفريق من زيارة 330 موقعا تم خلالها رصد 290 مخالفة لشركات تم استيفاء 288 منها وأكثر من 400 مخالفة لعمالة.

يذكر أن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة في أماكن العمل المكشوفة يبدأ من الساعة ال11 صباحا حتى ال4 عصرا في الفترة الممتدة من أول يونيو وحتى نهاية أغسطس نظرا لارتفاع درجات الحرارة وذلك تطبيقا للقرار الإداري رقم (535) لسنة 2015.