وزير الصحة يقوم بجولة في مستشفى مبارك الكبير متفقداً سير العمل

في إطار سلسلة المتابعات الميدانية للمرافق الصحية، قام وزير الصحة أ. د. خالد السعيد بزيارة مفاجئة إلن مستشفى مبارك للوقوف على سير العمل فيه.

واطلع الوزير السعيد يرافقه مدير منطقة حولي الصحية د. بدر العنزي، ومدير المستشفى د. مهدي الفضلي ورئيس الهيئة الطبية في المستشفى د. موضي المطيري علن سير العمل في مختلف الأقسام الطبية، واستمع إلى شرح وافي من رؤساء الأقسام حول الخدمات المقدمة، والتحديات التي تواجههم، كما ناقش معالي الوزير معهم الحلول العملية المقترحة للتغلب عليها.

وشملت الزيارة تفقد الصيدلية المركزية في المستشفى، واطلع الوزير السعيد على سبل التنسيق بينها وبين إدارة المستودعات الطبية ومخزونها من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأنظمة الحوسبة المتبعة، وطرق التخزين وآليات صرف الدواء.

كما تضمنت الزيارة تفقد سير العمل في قسم الحوادث وجهوزيته، كما استطلع من الكوادر الطبية فيه إلى شرح حول آليات توفير الاستجابة السريعة والرعاية الفورية للأمراض، والإصابات الحادة والمهددة للحياة، بما يضمن تقديم الرعاية الفعالة في الوقت المناسب.

وشملت الزيارة كذلك الاطلاع على سير العمل في وحدات العناية المركزة، والقواعد الصارمة فيها، والأدوار والمسؤوليات المحددة للفرق الطبية فيها، كما تضمنت الزيارة أيضا متابعة سير العمل في قسم المختبرات و الشؤون الهندسية في المستشفى.