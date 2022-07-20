وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس التقى مسؤولي وممثلي الحسينيات ودور العبادة

التقى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس في مبنى وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، مسؤولي وممثلي الحسينيات ودور العبادة، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالتكليف اللواء جمال الصايغ وعدد من القيادات الأمنية المعنية.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ أحمد نواف الأحمد، مؤكداً أن تعليمات وتوجيهات معاليه تقضي بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بتأمين مجالس الحسينيات ودور العبادة.

ثم استمع إلى ملاحظات واقتراحات الحضور وتم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات وتم الرد عليها بكل شفافية ووضوح، موجهاً القيادات الأمنية بأخذ ما يتواكب منها مع الخطة الأمنية وبما يسهم في تأمين كافة الحسينيات وروادها.

وأشاد الفريق البرجس بتعاون مسؤولي وممثلي الحسينيات وروادها خلال العام الماضي بما ساهم في نجاح عملية التأمين، متمنياً من الجميع المزيد من التعاون المستمر والبناء الذي يخدم الصالح العام.

وجدد وكيل وزارة الداخلية الدعوة لمرتادي الحسينيات ودور العبادة إلى ضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن خارجها وفي محيط المناطق الواقعة فيها، كما دعا الحضور إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الأمنية الموضوعة لهذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع أشاد مسؤولو وممثلو الحسينيات بجهود وزارة الداخلية، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية وللقيادات الأمنية على ما يبذلونه من جهود تصب في الصالح العام وتحفظ أمن وأمان الوطن.

من اللقاء