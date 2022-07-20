لافروف: الأهداف العسكرية الروسية لم تعد تركز “فقط” على شرق أوكرانيا

لافروف: الأهداف العسكرية الروسية لم تعد تركز “فقط” على شرق أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الأربعاء أن الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تعد تقتصر فقط على شرق هذا البلد بل تشمل أيضا “سلسلة من الأراضي الأخرى”.

واوضح لافروف خلال مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” ومحطة “ار تي”، “الرقعة الجغرافية مختلفة الآن. فلم تعد تشمل فقط جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا) بل أيضا منطقتي خيرسون وزابوريجيا (في الجنوب) وسلسلة من الأراضي الأخرى والعملية متواصلة بحزم”.