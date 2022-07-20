مطافئ لندن تشهد أسوأ أيامها منذ الحرب العالمية فرق الإطفاء تلقت 2.6 ألف مكالمة استغاثة أمس

شهدت مطافئ العاصمة البريطانية لندن، أمس الثلاثاء، أسوأ أيامها منذ الحرب العالمية الثانية مع تصاعد الحرائق الناتجة عن أكثر الأيام حرارة في تاريخ بريطانيا.

وتجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية، ما أدى إلى اشتعال حرائق دمرت عشرات المباني في لندن.

وقال رئيس بلدية لندن، صادق خان، إن فرق الإطفاء تلقت 2.6 ألف مكالمة استغاثة أمس، مقارنة مع المتوسط اليومي المعتاد البالغ 350 مكالمة.

وتلقت خدمة الإسعاف في لندن 400 مكالمة في الساعة من أشخاص أصيبوا بصعوبات في التنفس ودوار وإغماء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما رفعت حدائق الحيوان، ومن بينها حديقة حيوان لندن، درجة التأهب لتوفير وسائل الحفاظ على حياة الحيوانات.

شلل وسائل النقل

أغلقت السلطات مدرجي هبوط للطائرات في مطار لوتن بلندن يوم الإثنين، إثر ذوبان سطحهما.

كما أدت درجات الحرارة المرتفعة لتضرر القضبان والأسلاك العلوية لخطوط السكك الحديدية، وإلغاء رحلات قطارات بإنجلترا.

وقد ألغيت رحلات قطارات كانت تسير من لندن حتى الساحل الشرقي لإنجلترا، حتى عصر اليوم الأربعاء على أقل تقدير، بعدما أدى حريق نشب بالقرب من مدينة بيتربرو بوسط إنجلترا إلى إتلاف معدات الإشارات.

وطالبت السلطات في محطة كينغز كروس الركاب بإلغاء رحلاتهم.

كما أثرت الموجة الحارة كذلك في الطرق بسبب إتلاف الأسفلت واشتعال ألسنة اللهب على جانبي بعض الأراضي العشبية.

وقال خان، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، “المشكلة تتمثل في أننا لم نشهد أمطارًا طوال شهر يوليو/ تموز في لندن.. العشب يشبه القش، ما يعني أنه من السهل احتراقه، وبمجرد أن تطاله النار تنتشر بسرعة لا تصدق”.

انكسار الموجة

يتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، مع هطول الأمطار في وقت لاحق، لتنهي أسوأ موجة حرارة في تاريخ البلاد.

لم تعتد بريطانيا على الحرارة الشديدة، ومن ثم لم تُصمّم بنيتها التحتية لتراعي درجات الحرارة العالية.

وتعد درجات الحرارة المرتفعة في المملكة المتحدة جزءًا من موجة حارة أوسع نطاقًا تضرب أوروبا، إذ تستعد فرنسا أيضًا لدرجات حرارة قياسية. كما أدت الموجة الحارة خلال الأيام الماضية لوفاة أكثر من 10 آلاف شخص في البرتغال وإسبانيا.

يذكر أن موجة حرارة غير مسبوقة في فرنسا عام 2003 قد أدت إلى وفاة 72 ألف شخص.

أزمة المناخ

ويرى الخبراء أن ارتفاع درجات التلوث قد أدى إلى تغير المناخ في الكرة الأرضية، ما تسبب في اضطرابات درجات الحرارة غير المسبوقة خلال السنوات الماضية.

ودافعت الحكومة البريطانية عن سجلها فيما يتعلق بالبيئة، وأشارت إلى قرارها الخاص بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

ولكن وزراء أقروا بأن الأمر قد يستغرق سنوات لتحديث البنية التحتية، كي تكون قادرة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.