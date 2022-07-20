“الكويتية” نظمت رحلة ميدانية للمشاركين في برنامج المخيم الصيفي للمركز العلمي

ضمن سعيها لتطبيق برنامجها للمسؤولية الاجتماعية تجاه المجمتع، نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية رحلة ميدانية تثقيفية للأطفال المشاركين في برنامج المخيم الصيفي للمركز العلمي في الشركة، حيث تخللت الرحلة زيارة إلى حظيرة الطائرات في دائرة الهندسة والتعرف على آلية واجراءات عمل الدائرة لصيانة الطائرات إضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية التي تحمل شعار الناقل الوطني الامر الذي أدخل السرور والبهجة في نفوس الاطفال المشاركين.

كبينة القيادة

وبهذا الشأن، عبر مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الشركة خالد البستان عن سعادته باستقبال الأطفال المشاركين في المخيم الصيفي للمركز العلمي ، مشيراً إلى أن تلك الزيارة فرصة ثمينة لأبنائنا للتعرف على أسطول الخطوط الجوية الكويتية الحديث وما وصل إليه اليوم من تطور في إجراء الصيانة الفنية والتقنية للطائرات.

داخل الطائرة

وأضاف البستان قائلاً: “سعياً منها لتطبيق برامجها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية من حيث دعم وتشجيع الاجيال القادمة من أبنائنا وبناتنا الطلبة، تحرص الخطوط الجوية الكويتية على تنظيم مثل هذه الرحلات في مرافقها المختلفة لتغرس الطموح والمعلومات عند الاطفال بما يساهم بشكل كبير في اكتشاف مواهبهم وميولهم منذ الصغر، وتعد هذه الرحلات للبرامج الصيفية طريقة تشويقية وغير تقليدية لتكسرالروتين اليومي الخاص بالدراسة وتحتوي على فائدة كبيرة للطلبة سواء كانت الرحلة علمية، ثقافية او ترفيهية تنعكس على الطلاب بشكل إيجابي وتزيد من مخزون معلوماتهم عن ناقلهم الوطني لدولة الكويت”.

كبينة القيادة

واختتم البستان تصريحه: ” دائماً ابواب الخطوط الجوية الكويتية مفتوحة لأبنائنا وبناتنا الطلبة وهم مرحب بهم في ناقلهم الوطني لزيارة مرافقه وتثقيفهم بأهمية تاريخ الطائر الازرق خاصة ان هؤلاء الطلبة هم الجيل القادم الذي نضع آمالنا بهم، حيث أن الخطوط الجوية الكويتية تعتبر جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي ولا تألو جهداً بأن تكون مصدر إلهام وتشجيع لهم”.