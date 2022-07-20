الملكة اليزابيث الثانية تمنح سفير الكويت لدى المملكة المتحدة وسام فارس

منحت ملكة بريطانيا الملكة اليزابيث الثانية اليوم الاربعاء سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد عبدالعزيز الدويسان وسام فارس من درجة (سانت مايكل وسانت جورج) الذي أنشأه الملك جورج الرابع عام 1818.

وقال رئيس المراسم الدبلوماسية الملكية المارشال اليستر هاريسون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوسام الذي حصل عليه السفير الدويسان يعد “تكريما نادرا واستثنائيا” تمنحه الملكة لسفير دولة اجنبية لدى انتهاء فترة عمله تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

وأشاد المارشال هاريسون بالدور الذي قام به السفير الدويسان على راس بعثة الكويت في المملكة المتحدة وحضوره الدائم والفاعل في المناسبات واللقاءات الدبلوماسية.

سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد عبدالعزيز الدويسان في سيارة القصر الملكي

واضاف ان السفير الدويسان كان له دور “مهم” ايضا في اثناء توليه عمادة السلك الدبلوماسي في بريطانيا حيث كان الناصح الامين للسفراء الجدد.

وقال ان تكريم الملكة اليزابيث الثانية الاستثنائي للسفير الدويسان اليوم جاء كونه احد اهم الشخصيات الدبلوماسية التي تركت اثرا كبيرا في الحياة السياسية في لندن حيث شغل منصب سفير بلاده مدة 30 عاما.

واوضح ان السفير الدويسان لم يغب عن اي مناسبة ملكية دعي اليها طوال فترة رئاسته للسلك الدبلوماسي.

وذكر هاريسون ان القصر الملكي وتقديرا للمكانة التي يحظى بها السفير الدويسان فقد ارسل سيارة خاصة من اسطول سيارات القصر لتقله وحرمه من منزلهما الى قصر (باكنغهام).

صورة شخصية موقعة من ملكة بريطانيا الملكة اليزابيث الثانية

من جانبه قال السفير الدويسان في تصريح مماثل لكونا انه حظي بلقاء مع الملكة عبر مكالمة فيديو في قصر (باكنغهام) مثمنا اللفتة الكريمة من لدن جلالتها بمنحه هذا الوسام الرفيع.

واضاف ان التكريم الذي حظي به من قبل جلالة الملكة اليزابيث الثانية هو تكريم لدولة الكويت قيادة وشعبا مشيرا الى ان نجاحه في مهمته كسفير جاء نتيجة للدعم اللامحدود الذي أولته اياه القيادة السياسية للبلاد.

واعرب السفير الدويسان عن اعتزازه بلقاء الملكة التي منحته ايضا هدية عبارة عن صورة شخصية لها بتوقيعها تقديرا واحتراما للدور الذي قام به خلال تواجده سفيرا لبلاده وعميدا للسلك الدبلوماسي.

وقال انه وعلى مدى 20 عاما وهي فترة توليه منصب عمادة السلك الدبلوماسي اتيحت له الفرصة لحضور اكثر من 100 مناسبة رعتها الملكة بنفسها سواء من خلال زيارات الدولة الرسمية او اللقاءات الملكية الخاصة.

وكان السفير الدويسان شغل منصب سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة منذ عام 1992 وعميدا للسلك الدبلوماسي منذ عام 2002.