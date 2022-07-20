رئيس قوة الإطفاء العام قلد عددا من الضباط رتبة عميد وفقا للمرسوم الأميري

رئيس قوة الإطفاء العام قلد عددا من الضباط رتبة عميد وفقا للمرسوم الأميري

قلد رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد اليوم الأربعاء بالإنابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الرتب الجديدة لعدد من الضباط في قوة الإطفاء العام من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، وفقا للمرسوم الأميري لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر بترقية عدد “ستة” ضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد.

وهنأ الفريق المكراد الضباط المرقين ونقل لهم تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، متمنيا لهم التوفيق في أداء واجباتهم المناطة بهم، مشيرا إلى أن هذه الترقية جائت تقديرا لجهودهم المخلصة في خدمة الوطن.

ودعا الفريق المكراد الضباط المرقين إلى مواصلة العمل والحرص على التطوير المستمر وتطبيق القانون على الجميع مع تسخير كافة الإمكانيات التي تعزز أمننا المجتمعي.

وقد أعرب الضباط المرقين عن شكرهم وتقديرهم للثقة الغالية التي أولتها لهم القيادة السياسية العليا بالبلاد سائلين المولى عز وجل ان يمونو عند حسن الظن والولاء والطاعة شاكرين دعم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لإخوانه وأبناءه أعضاء ثوة الإطفاء العام.